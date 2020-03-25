2020-03-25T08:31:18+03:00
Общество

Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли

Городская филармония запустила онлайн-трансляции
Руслан Савинов
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Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли. Фото со страницы Вадима ШУвалова в соцсети "ВКонтакте".Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли. Фото со страницы Вадима ШУвалова в соцсети "ВКонтакте".
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Глава Сургута Вадим Шувалов предложил жителям города, находящимся на самоизоляции, наслаждаться культурными мероприятиями в онлайн-режиме. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Друзья, если вы приняли правильное решение остаться дома в эти дни, мы вам предлагаем присоединиться к новой дистанционной культурной программе. Она позволит вам наслаждаться спектаклями, концертами и другими мероприятиями прямо из дома. Лично мне очень понравилось — сам смотрел, - написал Вадим Шувалов.

Накануне прошла первая онлайн-трансляция из Сургутской филармонии. Для просмотра достаточно перейти по ссылке.

Известно, что в дальнейшем власти города планируют устраивать подобные трансляции регулярно.

- Будут и спортивные, и образовательные программы, - заверил Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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