В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой
Торговля поддельной консервированной кукурузой и горошком грозит коммерсанту из Белого Яра Сургутского района лишением свободы до двух лет. По данным правоохранителей, окончательную меру наказания определит суд.
Обнаружили пищевые подделки полицейские при помощи активистов муниципалитета. В ходе профилактического рейда в одном из магазинов Белого Яра у стражей порядка вызвала сомнения маркировка на банках:
- Экспертиза установила, что продукция была контрафактной, - пояснили стражи порядка.
Выяснилось, что предпринимателя уже и ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.
Однако на этот раз за незаконное использование средств индивидуализации товаров на коммерсанта возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU