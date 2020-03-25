25 Март 2020 2020-03-25T08:19:29+03:00

В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой Фото: pixabay.com

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Торговля поддельной консервированной кукурузой и горошком грозит коммерсанту из Белого Яра Сургутского района лишением свободы до двух лет. По данным правоохранителей, окончательную меру наказания определит суд.

Обнаружили пищевые подделки полицейские при помощи активистов муниципалитета. В ходе профилактического рейда в одном из магазинов Белого Яра у стражей порядка вызвала сомнения маркировка на банках:

- Экспертиза установила, что продукция была контрафактной, - пояснили стражи порядка.

Выяснилось, что предпринимателя уже и ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Однако на этот раз за незаконное использование средств индивидуализации товаров на коммерсанта возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU