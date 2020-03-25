25 Март 2020 2020-03-25T08:17:45+03:00

В Жилом доме в Сургуте случился пожар. Фото МЧС ХМАО.

Огонь локализовали за несколько минут

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Югорским спасателям накануне, 24 марта, в 16:23 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте. О ликвидации очага возгорания сообщила пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

- Пожар локализовали в 16:32, а открытое горение ликвидировали в 16:33, - рассказали огнеборцы.

Сообщается, что для ликвидации пожара были задействованы 11 специалистов и 4 единицы техники. В данный момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

Сотрудники МЧС призывают родителей усилить контроль за детьми в период каникул и дистанционного обучения на дому.

- Ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей, - обратились к югорчанам спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU