2020-03-25T08:17:45+03:00
Происшествия

В Жилом доме в Сургуте случился пожар

Огонь локализовали за несколько минут
Руслан Савинов
Поделиться:
В Жилом доме в Сургуте случился пожар. Фото МЧС ХМАО.В Жилом доме в Сургуте случился пожар. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Югорским спасателям накануне, 24 марта, в 16:23 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Сургуте. О ликвидации очага возгорания сообщила пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

- Пожар локализовали в 16:32, а открытое горение ликвидировали в 16:33, - рассказали огнеборцы.

Сообщается, что для ликвидации пожара были задействованы 11 специалистов и 4 единицы техники. В данный момент точная причина возгорания устанавливается органами дознания.

Сотрудники МЧС призывают родителей усилить контроль за детьми в период каникул и дистанционного обучения на дому.

- Ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей, - обратились к югорчанам спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте изменился график отключения горячей воды
Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли
В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой
В Жилом доме в Сургуте случился пожар
Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре
Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление
При покупке часов югорчанка потеряла время и деньги
Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание
В Тюмени из-за коронавируса квартиры начали продавать дистанционно
Набережная реки Конда в Урае преобразится
Пенсионеров Югры попросили временно не выходить из дома
Югорские эксперты обсудят международный опыт внесения поправок в Конституцию
Браконьер из Кондинского района стал защитником природы
Полиция задержала жителя Сургута за кражу еды из магазина
Власти Березовского района отчитались об итогах работы
Песнь льда и пламени: один югорчанин пострадал на пожаре, а другой - провалился под лед
Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле
Судебные приставы Югры принудили к выплатам алиментов 58 неплательщиков
Жителя Урая шантажировали интимным видео
Травматология Сургута получит новое оборудование
Югорчане в свободное время смогут повысить цифровую грамотность