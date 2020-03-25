2020-03-25T08:16:40+03:00
Общество

Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре

Необходимо создать еще тысячу мест вывоза мусора
Руслан Савинов
Поделиться:
Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре. Фото: Савинов Руслан.Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила ситуацию в части обращения с твердыми бытовыми отходами в регионе.

В ходе заседания глава Югорска Андрей Бородкин рассказал в целом о состоянии отрасли в ХМАО. По его словам, сейчас в муниципалитетах размещено свыше 9 тысяч площадок для накопления ТКО и почти 27 тысяч контейнеров.

Так, в 2019 году муниципалитеты провели инвентаризацию мест накопления отходов:

- Существует потребность в дополнительном обустройстве 1183 контейнерных площадок и приобретении 7825 контейнеров, а также в приобретении 458 бункеров под крупногабаритные отходы, – привел данные анализа Андрей Бородкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте изменился график отключения горячей воды
Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли
В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой
В Жилом доме в Сургуте случился пожар
Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре
Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление
При покупке часов югорчанка потеряла время и деньги
Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание
В Тюмени из-за коронавируса квартиры начали продавать дистанционно
Набережная реки Конда в Урае преобразится
Пенсионеров Югры попросили временно не выходить из дома
Югорские эксперты обсудят международный опыт внесения поправок в Конституцию
Браконьер из Кондинского района стал защитником природы
Полиция задержала жителя Сургута за кражу еды из магазина
Власти Березовского района отчитались об итогах работы
Песнь льда и пламени: один югорчанин пострадал на пожаре, а другой - провалился под лед
Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле
Судебные приставы Югры принудили к выплатам алиментов 58 неплательщиков
Жителя Урая шантажировали интимным видео
Травматология Сургута получит новое оборудование
Югорчане в свободное время смогут повысить цифровую грамотность