25 Март 2020 2020-03-25T08:16:40+03:00

Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре. Фото: Савинов Руслан.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила ситуацию в части обращения с твердыми бытовыми отходами в регионе.

В ходе заседания глава Югорска Андрей Бородкин рассказал в целом о состоянии отрасли в ХМАО. По его словам, сейчас в муниципалитетах размещено свыше 9 тысяч площадок для накопления ТКО и почти 27 тысяч контейнеров.

Так, в 2019 году муниципалитеты провели инвентаризацию мест накопления отходов:

- Существует потребность в дополнительном обустройстве 1183 контейнерных площадок и приобретении 7825 контейнеров, а также в приобретении 458 бункеров под крупногабаритные отходы, – привел данные анализа Андрей Бородкин.

ИСТОЧНИК KP.RU