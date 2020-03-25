Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре
Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила ситуацию в части обращения с твердыми бытовыми отходами в регионе.
В ходе заседания глава Югорска Андрей Бородкин рассказал в целом о состоянии отрасли в ХМАО. По его словам, сейчас в муниципалитетах размещено свыше 9 тысяч площадок для накопления ТКО и почти 27 тысяч контейнеров.
Так, в 2019 году муниципалитеты провели инвентаризацию мест накопления отходов:
- Существует потребность в дополнительном обустройстве 1183 контейнерных площадок и приобретении 7825 контейнеров, а также в приобретении 458 бункеров под крупногабаритные отходы, – привел данные анализа Андрей Бородкин.
ИСТОЧНИК KP.RU