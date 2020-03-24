2020-03-24T20:31:39+03:00
Происшествия

При покупке часов югорчанка потеряла время и деньги

Интернет-мошенники продолжают обчищать электронные кошельки
Руслан Савинов
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При покупке часов югорчанка потеряла время и деньгиПри покупке часов югорчанка потеряла время и деньгиФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие сутки, 23 марта, случилось 39 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более трех с половиной миллионов рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Самый распространенный предлог обмана - пресечение несанкционированного списания денег с карт.Также югорчанам предлагали купить - продать товар в интернете, отменить заявку на кредит или перечислить кэшбек.

Так, 24-летняя вартовчанка пыталась купить часы на сайте объявлений. Там она и лишилась более 90 тысяч рублей. Югорчанка выдала реквизиты своей карты, а также смс с кодом. После списания средств продавец перестал выходить на связь.

Полиуия возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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