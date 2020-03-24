2020-03-24T20:20:35+03:00
Происшествия

Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание

Пожар мог перекинуться и на соседнее здание
Руслан Савинов
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Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание. Фото МЧС ХМАО.Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание. Фото МЧС ХМАО.
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В Нижневартовске сгорел двухэтажный дом на улице Гагарина. По предварительным данным от дознавателей, пожар мог начаться по причине шалости детей с огнем.

- Начальник караула определил задачи личному составу еще на подъезде к месте ЧП: в первую очередь разведка, поиск и спасение людей. Оказалось, что дом расселенный, людей в нем не было, - рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

Сообщается, что огонь охватил всю кровлю здания. По деревянным конструкциям пламя быстро распространилось вдоль дома. Ко всему прочему оно угрожало перекинуться на жилой дом поблизости.

За полчаса пожарные остановили огонь.

- Жилой дом поблизости спасли, а вот расселенное здание повреждено практически полностью, - поделились спасатели.

Добавим, что незадолго до возникновения пожара группа подростков заходила в дом: вскоре здание загорелось, тинейджеры убежали. Об этом сообщили очевидцы. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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