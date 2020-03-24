В Тюмени из-за коронавируса квартиры начали продавать дистанционно

24 Март 2020 2020-03-24T19:01:10+03:00

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Девелоперская компания Брусника запустила онлайн-сервис, благодаря которому можно выбрать квартиру и оформить сделку, не посещая офисы и не встречаясь с менеджерами.

Такая услуга с 23 марта доступна для покупателей жилья в кварталах «Новин», «Октябрьский», «Европейский», микрорайоне «Видный», жилом районе «Речной порт». Контакт с покупателями происходит через сайт компании. На нем пользователи могут не только посмотреть презентации, параметры объектов, фото и другие материалы, но также связаться с помощью аудио- и видеоресурсов с менеджерами, получить консультации юристов, специалистов по обмену квартир, ипотечных брокеров и так далее.

Чтобы обеспечить дистанционный процесс оформления сделки, в компании разработали собственную IT-платформу, на которой с применением электронной подписи можно оформить все документы, договора и приобрести квартиру без проведения личных встреч с сотрудниками компании.

Таким образом, бизнес демонстрирует заботу о здоровье граждан и своих работников в разгар небывалой пандемии коронавируса, поразившей уже весь мир. Практику удаленной работы с клиентами застройщик намерен тиражировать по всем регионам, в которых работает компания.

ИСТОЧНИК KP.RU