2020-03-24T15:59:09+03:00
Общество

Набережная реки Конда в Урае преобразится

От жителей ждут инициатив на тему благоустройства
Руслан Савинов
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Набережная реки Конда в Урае преобразится. Фото: Савинов Руслан.Набережная реки Конда в Урае преобразится. Фото: Савинов Руслан.
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В Урае приступили к сбору предложений о мероприятиях на территории Набережной реки Конда для участия во всероссийском конкурсе. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Известно, что для конкурс посвящен проектом о комфортной городской среде. В Урае из всех объектов была выбрана именно набережная реки Конда имени Александра Петрова.

- Урайцы могут внести свои предложения о том, какими элементами благоустройства и функциями необходимо наделить эту общественную территорию, - пояснили городские власти.

Предложения принимаются до 30 марта в электронном варианте по электронному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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