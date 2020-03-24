Набережная реки Конда в Урае преобразится
В Урае приступили к сбору предложений о мероприятиях на территории Набережной реки Конда для участия во всероссийском конкурсе. Подробнее об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Известно, что для конкурс посвящен проектом о комфортной городской среде. В Урае из всех объектов была выбрана именно набережная реки Конда имени Александра Петрова.
- Урайцы могут внести свои предложения о том, какими элементами благоустройства и функциями необходимо наделить эту общественную территорию, - пояснили городские власти.
Предложения принимаются до 30 марта в электронном варианте по электронному адресу.
ИСТОЧНИК KP.RU