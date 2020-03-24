Власти ХМАО вводят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

24 Март 2020 2020-03-24T15:38:37+03:00

Власти ХМАО ввели режим самоизоляции для югорчан старше 65 лет Фото: pixabay.com

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На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сегодня, 24 марта, губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к пожилым югорчанам старше 65 лет с отдельной рекомендацией относительно их здоровья.

- Призываю вас без необходимости не покидать жилые помещения, — заявила глава региона.

Пожилым посоветовали ограничить передвижение ради того, чтобы сберечь их здоровье. Отметим, что к настоящему моменту в регионе проживают около 110 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше.

- Эти люди в группе риска, - отметили представители здравоохранения.

Также известно, что будет издано распоряжение обеспечить группы риска и льготников запасом продуктов первой необходимости на 14 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/768479" frameborder="0"></iframe> Наталья Комарова – о введении режима самоизоляции для пожилых.

ИСТОЧНИК KP.RU