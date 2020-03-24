2020-03-24T15:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти ХМАО вводят режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Данные меры помогут уберечь пожилых югорчан от коронавируса
Руслан Савинов
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Власти ХМАО ввели режим самоизоляции для югорчан старше 65 летВласти ХМАО ввели режим самоизоляции для югорчан старше 65 летФото: pixabay.com
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На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сегодня, 24 марта, губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к пожилым югорчанам старше 65 лет с отдельной рекомендацией относительно их здоровья.

- Призываю вас без необходимости не покидать жилые помещения, — заявила глава региона.

Пожилым посоветовали ограничить передвижение ради того, чтобы сберечь их здоровье. Отметим, что к настоящему моменту в регионе проживают около 110 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше.

- Эти люди в группе риска, - отметили представители здравоохранения.

Также известно, что будет издано распоряжение обеспечить группы риска и льготников запасом продуктов первой необходимости на 14 дней.

Наталья Комарова – о введении режима самоизоляции для пожилых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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