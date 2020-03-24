Югорские эксперты обсудят международный опыт внесения поправок в Конституцию
Брифинг регионального информационного центра «Югра» на тему «Поправки в Конституцию. Международный опыт» состоится 25 марта в Ханты-Мансийске.
Главной темой станет роль гражданского общества округа в подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Одним из вопросов является реализация общественного наблюдения за ходом голосования.
В соответствии с федеральным законодательством наблюдение за процедурой осуществляют региональные общественные палаты. Только в их компетенции находится вопрос формирования корпус общественных наблюдателей.
Также в ходе брифинга состоится презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» и обсуждение доклада «Международный опыт изменения основного закона страны». Его подготовила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» на основе зарубежных практик по проведению подобных голосований по внесению изменений в основные государственные законы.
В обсуждении планируют принять участие директор юридического института, кандидат юридических наук, региональный эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, кандидат юридических наук, доцент кафедры правоохранительной и адвокатской деятельности Югорского государственного университета Светлана Салмина, доктор философских наук, профессор истории, философии, права Югорского государственного университета Игорь Федулов и другие эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU