Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление

25 Март 2020 2020-03-25T08:15:47+03:00

Температура днем не опустится ниже +6 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 25 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, ляжет изморозь. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов, днем +1, +6 градусов, но местами до -5.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный солнечный день и без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -4 градуса.

На Руси этот день называли «Феофанов день». По погоде отмечали: туман на Феофана предвещал урожай льна и овса.

ИСТОЧНИК KP.RU