2020-03-25T08:15:47+03:00
Общество

Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление

Температура днем не опустится ниже +6 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 25 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, ляжет изморозь. Ветер юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов, днем +1, +6 градусов, но местами до -5.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3, +5 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный солнечный день и без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -4 градуса.

На Руси этот день называли «Феофанов день». По погоде отмечали: туман на Феофана предвещал урожай льна и овса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте изменился график отключения горячей воды
Мэр Сургута призвал горожан на самоизоляции смотреть спектакли
В Сургутском районе торговали контрафактным горошком и кукурузой
В Жилом доме в Сургуте случился пожар
Более 9 тысяч площадок накопления ТКО сформировали в Югре
Погода в Югре 25 марта: небольшой снег принесет потепление
При покупке часов югорчанка потеряла время и деньги
Из-за шалости с огнем в Нижневартовске сгорело здание
В Тюмени из-за коронавируса квартиры начали продавать дистанционно
Набережная реки Конда в Урае преобразится
Пенсионеров Югры попросили временно не выходить из дома
Югорские эксперты обсудят международный опыт внесения поправок в Конституцию
Браконьер из Кондинского района стал защитником природы
Полиция задержала жителя Сургута за кражу еды из магазина
Власти Березовского района отчитались об итогах работы
Песнь льда и пламени: один югорчанин пострадал на пожаре, а другой - провалился под лед
Пожароопасный сезон в Югре прогнозируют в апреле
Судебные приставы Югры принудили к выплатам алиментов 58 неплательщиков
Жителя Урая шантажировали интимным видео
Травматология Сургута получит новое оборудование
Югорчане в свободное время смогут повысить цифровую грамотность