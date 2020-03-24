Полиция задержала жителя Сургута за кражу еды из магазина

24 Март 2020 2020-03-24T13:15:19+03:00

За сутки в регионе произошло семь случаев воровства

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В ХМАО накануне, 23 марта, случилось 65 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 38 нарушений закона, из них: четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, семь краж, грабеж, два угона и восемь мошенничеств.

Так, в Нефтеюганском районе установлен 17-летний подозреваемый в краже. Злоумышленник сорвал замок с входной двери гаража и похитил из него: топливный насос, бензин и автокомпрессор. Ущерб - более девяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

Тем временем полицейские Сургута задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. Известно, что ранее угонщик был судим. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, там же, в Сургуте, установлен 28-летний мужчина, который похитил продукты питания из магазина на сумму более трех тысяч рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в Югре раскрыто 6 ранее произошедших преступлений и выявлено почти десять тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU