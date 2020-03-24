24 Март 2020 2020-03-24T13:12:33+03:00

Власти Березовского района отчитались об итогах работы за год. Фото правительства ХМАО.

Также руководители сообщили о планах работы на 2020 год

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Березовского района Владимиром Фоминым и председателем местной думы Владиславом Новицким. По данным пресс-служба правительства ХМАО стороны обсудили итоги работы в прошлом году и планы на текущий.

Стало известно, что в 2019 году было введено 6,6 тыс. кв. м. жилья в Березово и Игриме. Из аварийных домов переселено десять семей.

- В Березово и Игриме построили четыре км новых автодорог, их общая протяженность выросла в два раза. В Березово отремонтировали взлетно-посадочную полосу, появились дополнительные межмуниципальные авторейсы, - сообщили власти района.

Отмечается, что в 2020 году планируется достроить детсад в Няксимволе. Идет подготовка проектов: школы в Приполярном, детсада и бассейна в Игриме. Кроме того, в планах до 2022 года значится строительство школы в Березово.

- Еще одна важная задача – решение вопроса с безнадзорными животными. Планируется построить приюты в каждом поселении района. В Светлом уже выделен участок, работы начнутся в этом году, - пояснили руководители муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU