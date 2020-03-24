Судебные приставы Югры принудили к выплатам алиментов 58 неплательщиков

24 Март 2020 2020-03-24T11:19:41+03:00

Выезд за пределы России и арест автомобиля признаны одними из эффективных мер

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В январе и феврале 2020 года органами судебные приставы ХМАО возбудили 72 уголовных дела в отношении родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. По информации пресс-службы УФССП Югры, всего на сегодняшний день окончено 58 уголовных дел, из них 41 направлено в суд с обвинением.

Чтобы повлиять на родителей, в 2020 году приставы ограничили двум тысячам должникам выезд за пределы РФ:

- Эти меры позволили взыскать более полутора миллионов рублей. В специальных правах, в том числе праве управления автомобилем, ограничено 1 176 югорчан, - пояснили приставы.

Неуплата родителем без уважительных причин алиментов в ряде случаев наказывается исправительными работами. Речь идет о сроке до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU