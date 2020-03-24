Жителя Урая шантажировали интимным видео

24 Март 2020 2020-03-24T11:01:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Урая обратился 32-летний мужчина, который пояснил, что стал жертвой интернет-вымогателей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

- Потерпевшему стало скучно после работы, и он решил познакомиться с женщиной для общения. В группе знакомств ему приглянулась девушка. В переписке она сообщила номер телефона и предложила совершить видеозвонок. Когда он позвонил девушке, она была в полураздетом виде. Затем завязалась беседа и действия интимного характера, - рассказали пикантные подробности стражи порядка.

Однако вскоре видеозвонок оборвался. Мужчине стали приходить сообщения с угрозами распространения видео.

Злоумышленники требовали 15 тысяч рублей. После получения денег вымогатели получили от потерпевшего еще более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело статье «Вымогательство». Наказанием может стать лишение свободы до трех лет. Ведется розыск подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU