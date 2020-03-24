2020-03-24T10:33:44+03:00
Здоровье

Травматология Сургута получит новое оборудование

КТ и МРТ – снимки теперь будут принципиально другого уровня
Руслан Савинов
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Травматология Сургута получит новое оборудование. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Травматология Сургута получит новое оборудование. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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В травматологической больнице Сургута обновят оборудование. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- В рамках программы развития здравоохранения Югры там появятся аппарат компьютерной томографии и МРТ. Новый КТ позволит с высокой точностью проводить контрастные исследования, а после — делать объемные изображения изучаемого участка, - написал Вадим Шувалов.

Известно, что МРТ в сравнении со своим предшественником будет обладать большей четкостью визуализации. С его помощью можно будет проводить исследования головного мозга, которые раньше в городе было сделать невозможно.

Использовать оборудование начнут с лета: чтобы запустить установку, научить персонал всем тонкостям требуется время.

Добавим, что на старом оборудовании специалисты делали 140 тысяч рентген-исследований за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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