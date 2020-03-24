Югорчане в свободное время смогут повысить цифровую грамотность

24 Март 2020 2020-03-24T10:31:57+03:00

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В ХМАО продолжили работу по повышению цифровой грамотности югорчан. По данным департамента информационных технологий региона, на портале «Цифровой гражданин Югры» в разделе «Обучение граждан» любой желающий может прямо из дома пройти образовательные семинары.

Доступны учебные программы: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной работы в интернете», «Планшет для начинающих», «Мобильные приложения», «Цифровая экономика: просто о сложном» и «Основы информационной безопасности».

Кроме того, на портале все желающие повысить свой уровень цифровой грамотности, а также записаться и на очные семинары. Известно, что в группах будет не более десяти человек.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3467) 360-100 (доб. 6008).

ИСТОЧНИК KP.RU