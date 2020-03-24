Аферисты оформили на шестерых югорчан кредиты на миллион рублей

24 Март 2020 2020-03-24T09:53:44+03:00

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Сразу шесть жителей Нефтеюганска за прошлую неделю стали жертвами одной и той же схемы мошенников. Об этом сообщила городская полиция. Известно, что на сотовые потерпевших поступали звонки от лжепредставителей банков.

- Звонившие сообщали, что поступила онлайн-заявка на оформление кредита. Когда заявители отрицали это, то злоумышленники для «аннулирования» транзакции просили личные данные и смс-коды, - пояснили стражи порядка. В итоге на потерпевших оформляли кредиты на разные суммы.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела.

- Лучше всего прервите подозрительный разговор, перезвоните на номер горячей линии банка и уточните полученную информацию, - дали рекомендации полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/768377" frameborder="0"></iframe> Аферисты оформили на шестерых югорчан кредиты миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU