Аферисты оформили на шестерых югорчан кредиты на миллион рублей
Сразу шесть жителей Нефтеюганска за прошлую неделю стали жертвами одной и той же схемы мошенников. Об этом сообщила городская полиция. Известно, что на сотовые потерпевших поступали звонки от лжепредставителей банков.
- Звонившие сообщали, что поступила онлайн-заявка на оформление кредита. Когда заявители отрицали это, то злоумышленники для «аннулирования» транзакции просили личные данные и смс-коды, - пояснили стражи порядка. В итоге на потерпевших оформляли кредиты на разные суммы.
По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела.
- Лучше всего прервите подозрительный разговор, перезвоните на номер горячей линии банка и уточните полученную информацию, - дали рекомендации полицейские.
Аферисты оформили на шестерых югорчан кредиты миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU