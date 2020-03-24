Общественники Нижневартовска нашли факт жестокого отлова собак
Волонтеры Нижневартовска накануне, 23 марта, отправились в городской департамент ЖКХ на встречу, посвященную факту обнаружения жестокого обращения с животными. Известно, что было принято решение проехать на территорию подрядчика, занимающегося отловом собак.
По информации от представителей фонда «Право на жизнь», зооволонтеры обнаружили в частном приюте в вольерах «Универсалремонт» мертвых щенков.
- Общественники слышали за дверями крематора визги щенят, и возле двери в крематор шел зловонный трупный запах. На территорию подрядчика была вызвана полиция и местный телеканал, - пояснили активисты.
Отмечается, что общественники все происходящее снимали на видео и фиксировали найденные нарушения. Данные материалы мы не можем показать по этическим причинам.
- На территории крематора: картина была ужасающая! Щенята в большом количестве лежали в пакетах... Один щенок был жив, волонтеры забрали его с собой, - рассказали очевидцы событий.
- Невольно начинаешь соглашаться с высказыванием «ад на земле», - описали свои эмоции зоозащитники.
Добавим, что полиция Нижневартовска инициировала проверку по найденным нарушениям отлова и содержания животных.
ИСТОЧНИК KP.RU