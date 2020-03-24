Общественники Нижневартовска нашли факт жестокого отлова собак

24 Март 2020 2020-03-24T09:53:17+03:00

Волонтеры: в вольерах творился «ад на земле»

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Волонтеры Нижневартовска накануне, 23 марта, отправились в городской департамент ЖКХ на встречу, посвященную факту обнаружения жестокого обращения с животными. Известно, что было принято решение проехать на территорию подрядчика, занимающегося отловом собак.

По информации от представителей фонда «Право на жизнь», зооволонтеры обнаружили в частном приюте в вольерах «Универсалремонт» мертвых щенков.

- Общественники слышали за дверями крематора визги щенят, и возле двери в крематор шел зловонный трупный запах. На территорию подрядчика была вызвана полиция и местный телеканал, - пояснили активисты.

Отмечается, что общественники все происходящее снимали на видео и фиксировали найденные нарушения. Данные материалы мы не можем показать по этическим причинам.

- На территории крематора: картина была ужасающая! Щенята в большом количестве лежали в пакетах... Один щенок был жив, волонтеры забрали его с собой, - рассказали очевидцы событий.

- Невольно начинаешь соглашаться с высказыванием «ад на земле», - описали свои эмоции зоозащитники.

Добавим, что полиция Нижневартовска инициировала проверку по найденным нарушениям отлова и содержания животных.

ИСТОЧНИК KP.RU