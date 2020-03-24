«Хендай» опрокинулся на трассе в Сургутском районе
На территории ХМАО за минувшие сутки, 23 марта, два человека получили травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Так, на 73 км автодороги «Лянтор – Сытомино» в Сургутском районе в 18:25 47-летний мужчина за рулем «Хендай», по предварительным данным, не справился с управлением.
Он допустил занос автомобиля, впоследствии машина опрокинулась. В результате аварии, водитель и пассажирка получили травмы.
Также известно, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 31 водитель привлечен к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU