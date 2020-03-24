2020-03-24T09:02:29+03:00
Происшествия

«Хендай» опрокинулся на трассе в Сургутском районе

Пострадали водитель и пассажирка
Руслан Савинов
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«Хендай» опрокинулся на трассе в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.«Хендай» опрокинулся на трассе в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.
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На территории ХМАО за минувшие сутки, 23 марта, два человека получили травмы в одном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, на 73 км автодороги «Лянтор – Сытомино» в Сургутском районе в 18:25 47-летний мужчина за рулем «Хендай», по предварительным данным, не справился с управлением.

Он допустил занос автомобиля, впоследствии машина опрокинулась. В результате аварии, водитель и пассажирка получили травмы.

Также известно, что на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 31 водитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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