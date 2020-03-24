2020-03-24T08:48:13+03:00
Общество

Количество абортов в Югре снизилось, а количество браков выросло

Власти региона подвели предварительные итоги семейной политики за 2019 год
Руслан Савинов
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Количество абортов в Югре снизилось, а количество браков выросло. Фото: Савинов Руслан.Количество абортов в Югре снизилось, а количество браков выросло. Фото: Савинов Руслан.
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На заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики Югры подвели промежуточные итоги Года семьи.

Как отметила пресс-служба правительства региона, по предварительным данным федеральной службы госстатистики за 2019 год, в сравнении с 2018 годом количество заключенных браков увеличилось на 7,3%.

- Коэффициент брачности на 1000 человек населения в 2019 году вырос на 7,4% по коэффициенту брачности в 2019 году Югра сохраняет первое место среди субъектов УрФО и занимает 4 место в РФ после Санкт-Петербурга, Севастополя и Камчатского края, - заявили на заседании.

Стало известно, что количество разводов снизилось на 12,7%.

- Коэффициент разводимости снизился на 13,2%, по данному показателю Югра занимает вторую позицию в УрФО и третью по России после Сахалинской области и Ямала, - сообщили власти региона.

Кроме того, количество абортов снизилось на 10,1%. Среднее число рождений у одной женщины репродуктивного возраста увеличилось на 0,6% и превышает среднероссийский показатель.

Добавим, что количество многодетных семей в Югре увеличилось на 9,16%, с 30331 в 2018 году до 33111 семей в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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