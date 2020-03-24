2020-03-24T08:17:15+03:00
Происшествия

В Югре руководитель стройфирмы ответит за падение рабочего с высоты

Инструктаж по технике безопасности превыше всего
Руслан Савинов
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В Югре руководитель стройфирмы ответит за падение рабочего с высоты. Фото: Савинов РусланВ Югре руководитель стройфирмы ответит за падение рабочего с высоты. Фото: Савинов Руслан
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Нефтеюганский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома ХМАО возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным СУ СК ХМАО, 17 февраля 2020 года руководитель стройфирмы при ведении работ на пожарном депо Омбинского месторождения поручил одному из рабочих производство монтажных работ без прохождения инструктажа по технике безопасности.

Также он не проводил никакого контроля со своей стороны за производством работ.

- Несоблюдение правил повлекло падание 44-летнего рабочего с крыши объекта с высоты 5,5 метров. Мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - выяснилось в рамках следствия.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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