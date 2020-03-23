В Конституции закрепят курс на технологический прогресс России

23 Март 2020 2020-03-23T15:55:24+03:00

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В новой версии ряда статей Конституции России по итогам обсуждения в рамках рабочей группы впервые будут закреплены такие понятия как, информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных. В редакции 1993 года этих понятий быть не могло ввиду их неактуальности, отмечают эксперты.

Необходимость изменений в этой части они объясняют требованиями к основному закону отвечать современным трендам и реалиям. Закрепление данных тезисов позволит подчеркнуть на высшем уровне, что Россия является страной научно-технического прогресса, устремлённой в будущее, в котором ее ждет обновление и мощное движение вперед в сфере инноваций.

Как отметила ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская, таким образом в основном законе закрепляются приоритеты, важные для благополучия и развития нашего государства. Ведь научно-технологическое развитие составляет основу защиты суверенитета и технологической безопасности страны.

– В России уникальный научно-технический потенциал трансформируется в реальные проекты, цифровые инновации, высокотехнологичные производства. Только так мы сможем развить перспективные отрасли, добиться результата. Для этого необходима поддержка, развитие науки, подготовка кадров для отраслей экономики. Это приоритет государства, его закрепляют поправки в Конституцию. На этот приоритет нацелена и система высшего профессионального образования, как в Югре, так и в России», - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU