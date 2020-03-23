2020-03-23T15:30:47+03:00
Общество

Микрофинансовую организацию Ханты-Мансийска оштрафовали за неправильное название

Ранее организация исключена из госреестра микрофинансовых организаций
Руслан Савинов
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Микрофинансовую организацию Ханты-Мансийска оштрафовали за неправильное названиеМикрофинансовую организацию Ханты-Мансийска оштрафовали за неправильное названиеФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура проверила деятельность микрофинансовых организаций в компании «БериДеньги».

По данным прокуратуры ХМАО, установлено, что в названии общества незаконно использовались слова «микрокредитная компания». Ведь организация исключена из госреестра микрофинансовых организаций.

В отношении директора фирмы возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой судья виновному должностному лицу назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Также руководителю общества внесено представление об устранении нарушений. К настоящему моменту требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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