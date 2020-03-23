Новый детский сад откроют в Когалыме

23 Март 2020 2020-03-23T15:21:31+03:00

Объект введут в эксплуатацию в 2020 году

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Когалыма Николаем Пальчиковым и спикером местной думы Аллой Говорищевой в Нижневартовске

Стороны обсудили результаты деятельности органов местного самоуправления в 2019 году и перспективы развития Когалыма.

При этом глава региона обратила внимание на запросы когалымчан и нехватке площадок для получения как дошкольного, так и общего образования.

- В настоящее время во вторую смену в муниципалитете обучаются 23 процента школьников, в 2019 году этот показатель составлял 24 процента, - отметил глава города.

Известно, что на данный момент подготовлен участок для строительства объекта образования. Концессионное соглашение планируют заключить уже в 2020 году.

Кроме того, до конца 2020 года в городе введут в строй новый детский сад. Юных воспитанников здание примет в 2021 году. Строительство объекта ведется в соответствии с утвержденным графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU