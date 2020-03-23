2020-03-23T15:09:10+03:00
Общество

Взрывные работы на льду рек Югры стартуют в апреле

Данная мера поможет предотвратить заторы
Руслан Савинов
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Взрывные работы на льду рек Югры стартуют в апреле. Фото: Савинов Руслан.Взрывные работы на льду рек Югры стартуют в апреле. Фото: Савинов Руслан.
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Югорские специалисты проведут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района первые работы по организации безаварийного пропуска льда. По данным учреждения «Центроспас-Югория», меры необходимы в рамках подготовки к весенне-летнему половодью и начнутся 8 апреля.

- В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается возможность прохождения ледяных глыб и уменьшается вероятность возникновения заторов при начале ледохода, - пояснил эксперты.

Добавим, что следующие ледовзрывные работы планируют провести 17 и 24 апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах на реке Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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