Взрывные работы на льду рек Югры стартуют в апреле
Югорские специалисты проведут на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района первые работы по организации безаварийного пропуска льда. По данным учреждения «Центроспас-Югория», меры необходимы в рамках подготовки к весенне-летнему половодью и начнутся 8 апреля.
- В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается возможность прохождения ледяных глыб и уменьшается вероятность возникновения заторов при начале ледохода, - пояснил эксперты.
Добавим, что следующие ледовзрывные работы планируют провести 17 и 24 апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах на реке Обь.
ИСТОЧНИК KP.RU