Уровень наркомании в Югре сократился на 23%
В Югре прошло заседание антинаркотической комиссии по итогам работы за 2019 год. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.
- В Югре в расчете на 100 тысяч человек на 23,1 % сократилась общая распространенность наркомании – с 190 до 146,2 человека, – отметила глава региона Наталья Комарова.
Известно, что в регионе пресечено 25 каналов поставки наркотических и психотропных веществ из других субъектов РФ.
Кроме того, на встрече обсудили успехи в борьбе со снюсом, и так называемые «аптечные наркотики».
- Запрос югорчан – защита детей. Каждая принятая мера должна быть эффективной, – подвели итог Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU