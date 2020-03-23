23 Март 2020 2020-03-23T14:52:00+03:00

Уровень наркомании в Югре сократился на 23%. Фото: Савинов Руслан.

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В Югре прошло заседание антинаркотической комиссии по итогам работы за 2019 год. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

- В Югре в расчете на 100 тысяч человек на 23,1 % сократилась общая распространенность наркомании – с 190 до 146,2 человека, – отметила глава региона Наталья Комарова.

Известно, что в регионе пресечено 25 каналов поставки наркотических и психотропных веществ из других субъектов РФ.

Кроме того, на встрече обсудили успехи в борьбе со снюсом, и так называемые «аптечные наркотики».

- Запрос югорчан – защита детей. Каждая принятая мера должна быть эффективной, – подвели итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU