Cтойбища Нижневартовского района принесли пользу местному этнотуризму

23 Март 2020 2020-03-23T14:23:01+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным и спикером парламента муниципалитета Ириной Заводской.

- Прошу акцентировать внимание на работе по развитию коренных малочисленных народов Севера, – заявила Наталья Комарова.

Саломатин сообщил, что в настоящее время на территории района проживают 2550 представителей коренных народов:

- Мы прекрасно понимаем, что эта земля принадлежит коренным народам, традиционно проживающим на этой территории. Поэтому мы оказываем им максимальную поддержку, в том числе и посредством предоставления льгот, - рассказал глава муниципалитета. В числе льгот – бесплатный проезд по району, бесплатное проживание в гостиницах.

Также стало известно, что на двух стойбищах разработано семь этнографических маршрутов. Известно, что в течение года маршруты посетили около 25 тысяч туристов. Сейчас в районе насчитывается восемь IT-стойбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU