Cтойбища Нижневартовского района принесли пользу местному этнотуризму
Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Нижневартовского района Борисом Саломатиным и спикером парламента муниципалитета Ириной Заводской.
- Прошу акцентировать внимание на работе по развитию коренных малочисленных народов Севера, – заявила Наталья Комарова.
Саломатин сообщил, что в настоящее время на территории района проживают 2550 представителей коренных народов:
- Мы прекрасно понимаем, что эта земля принадлежит коренным народам, традиционно проживающим на этой территории. Поэтому мы оказываем им максимальную поддержку, в том числе и посредством предоставления льгот, - рассказал глава муниципалитета. В числе льгот – бесплатный проезд по району, бесплатное проживание в гостиницах.
Также стало известно, что на двух стойбищах разработано семь этнографических маршрутов. Известно, что в течение года маршруты посетили около 25 тысяч туристов. Сейчас в районе насчитывается восемь IT-стойбищ.
ИСТОЧНИК KP.RU