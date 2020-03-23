23 Март 2020 2020-03-23T14:03:33+03:00

Кардиологи Югры: «Каждый девятый пациент после операции не соблюдает рекомендации». Фото депздрава ХМАО.

Почти каждый третий пропускает прием лекарств

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Врачи Югры проанализировали степень приверженности пациентов-сердечников к терапии в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По данным депздрава ХМАО, эксперты провели мониторинг общественного мнения

По мнению специалистов, низкая мотивация к приему лекарств имеет гораздо большее влияние на здоровье, чем совершенствование помощи.

По данным опроса, каждый девятый пациент после операции на сердце не соблюдает рекомендации врача: 30% опрошенных не всегда согласны назначением, иногда пропускают прием лекарств. Самую многочисленную группу составляют пациенты с высокой мотивацией к лечению – 60%. Основная задача врачей – увеличить этот показатель.

- Необходимо также взаимодействовать с родственниками и продолжать популяризацию ЗОЖ в СМИ» - рассказала врач-кардиолог кардиодиспансера Аурика Рагозина.

ИСТОЧНИК KP.RU