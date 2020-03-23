В Конституции закрепят заботу о семье и детях как приоритет государственной политики

23 Март 2020 2020-03-23T14:00:27+03:00

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В обновленной Конституции будет закреплена статья о политике в отношении защиты интересов семьи и детей. Как отмечают эксперты, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Поэтому решение вопросов демографии останется одной из главных задач государства на ближайшие годы.

Появление такого определения в Конституции будет означать гарантию решения ключевых задач по улучшению демографической ситуации в стране, забота о детях станет важнейшей государственной задачей. Это будет означать, что в России буде уделено особое внимание развитию сопутствующей инфраструктуры, в частности, сети перинатальных центров, системы поддержки молодых семей, организации выплат на рождение первенцев и другим мерам.

Напомним, согласно тексту поправок, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Также при участии региональных властей будут решаться задачи защиты семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях, сохранения традиционных семейных ценностей.

Важным пунктом будет отказ от перехода на такие понятия как «партнер номер один» или «родитель номер два», отмечает сопредседатель РОО «Семейная ценность Югры» Надежда Пачганова.

– Хорошо, что базовые направления защиты семьи, материнства и детства отражены в поправках в Конституцию – это начало выстраивания принципиально новой демографической политики, – подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU