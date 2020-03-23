Погода в Югре 24 марта: небольшое похолодание

23 Март 2020 2020-03-23T16:06:40+03:00

Температура днем не опустится ниже -9 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 24 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16, -22 градуса, днем -4, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -5, -8 градусов.

На Руси этот день называли «Ефимов день». По погоде отмечали: если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

ИСТОЧНИК KP.RU