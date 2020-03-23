Госавтоинспекторы Югры выявили почти сотню пьяных водителей

23 Март 2020 2020-03-23T13:32:47+03:00

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За минувшую неделю с 14 по 20 марта на югорских дорогах было задержано 98 водителей пьяных водителей. По данным региональной госавтоинспекции, возбуждено 17 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом с признаками опьянения.

Автоинспекторы просят югорчан о ежедневной бдительности «нетрезвого управления автомобилем»:

- Незамедлительно сообщайте обо всех подобных фактах в дежурные части подразделений, - обратились в югорчанам сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному не административное, а уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU