2020-03-23T13:32:47+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры выявили почти сотню пьяных водителей

Югорчан призывают к бдительности и содействию
Руслан Савинов
Поделиться:
Госавтоинспекторы Югры выявили почти сотню пьяных водителей. Фото ГИБДД ХМАО.Госавтоинспекторы Югры выявили почти сотню пьяных водителей. Фото ГИБДД ХМАО.
Изменить размер текста:

За минувшую неделю с 14 по 20 марта на югорских дорогах было задержано 98 водителей пьяных водителей. По данным региональной госавтоинспекции, возбуждено 17 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом с признаками опьянения.

Автоинспекторы просят югорчан о ежедневной бдительности «нетрезвого управления автомобилем»:

- Незамедлительно сообщайте обо всех подобных фактах в дежурные части подразделений, - обратились в югорчанам сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному не административное, а уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийцу жениха в Нижневартовске задержали около школы
Госавтоинспекторы Югры выявили почти сотню пьяных водителей
В печи аэропорта Сургута сожгли 58 килограмм багажа
Тесты на коронавирус появились в Сургуте
Кальянные ХМАО временно закрыли
В Югре подросток застрелил своего отца
Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги
В Нефтеюганском районе водитель МАЗ совершил тройное ДТП
Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров
В Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчины
Администрация Сургута приостанавливает прием граждан с 23 марта
В Покачах откроют приют для бездомных животных
Двум сургутянам грозит десять лет тюрьмы за кражу еды
Погода в Югре 23 марта: наступление весны затягивается
В Нижневартовске жениха зарезали на свадьбе
Службы ХМАО переведены на круглосуточный режим работы
Сургутскую мечеть закрыли до 15 апреля
Власти Лангепаса отчитались губернатору ХМАО о проделанной работе
В Югре на автозимнике под лёд провалился экскаватор
В Югре могут закрыть все детские комнаты в торговых центрах
Погода в Югре 22 марта: небольшое похолодание
Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе
Мошенники «развели» сладкоежку из Югры
Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности