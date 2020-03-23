В печи аэропорта Сургута сожгли 58 килограмм багажа
С начала марта проверяющие в международном аэропорту Сургута досмотрели 22 международных авиарейса. О результатах стало известно от пресс-службы Ханты-Мансийского отдела Управления Россельхознадзора
Изъято более 58 кг карантинной продукции. В основном это были фрукты и сухофрукты в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана и Азербайджана.
- Вся изъятая продукция уничтожена в спецпечи. На 16 пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении – пояснили специалисты.
Управление Россельхознадзора напомнило, что Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору введены временные ограничения на ввоз карантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров из Азербайджана, Таджикистана и частично Узбекистана, а также из Украины и Молдовы.
ИСТОЧНИК KP.RU