Тесты на коронавирус появились в Сургуте

23 Март 2020 2020-03-23T12:09:33+03:00

Тесты на коронавирус доставили в Сургут Фото: pixabay.com

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В городскую поликлинику №4 в Сургуте доставили первую партию тестов на коронавирус.

Тесты привезли именно в эту поликлинику потому, что данное медучреждение имеет передовую лабораторию и особое разрешение санитарно-эпидемиологической станции на работу с опасными патогенами.

Известно, что диагностика инфекционных заболеваний методом ПЦР - полимеразной цепной реакции основана на исследовании генетического материала. На сегодняшний день этот метод считается самым точным.

Добавим, что тестирование на наличие коронавируса будут проводить также в Сургутской окружной клинической больнице и Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Напомним, что к настоящему моменту в регионе под медицинским наблюдением находятся 236 человек: у двух пациентов лабораторно подтверждено коронавирусное заболевание. Их состояние стабильно, вирус не угрожает жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU