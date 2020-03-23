2020-03-23T12:09:33+03:00
Общество

Тесты на коронавирус появились в Сургуте

Метод ПЦР тестирования признан одним из самых современных
Руслан Савинов
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Тесты на коронавирус доставили в СургутТесты на коронавирус доставили в СургутФото: pixabay.com
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В городскую поликлинику №4 в Сургуте доставили первую партию тестов на коронавирус.

Тесты привезли именно в эту поликлинику потому, что данное медучреждение имеет передовую лабораторию и особое разрешение санитарно-эпидемиологической станции на работу с опасными патогенами.

Известно, что диагностика инфекционных заболеваний методом ПЦР - полимеразной цепной реакции основана на исследовании генетического материала. На сегодняшний день этот метод считается самым точным.

Добавим, что тестирование на наличие коронавируса будут проводить также в Сургутской окружной клинической больнице и Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Напомним, что к настоящему моменту в регионе под медицинским наблюдением находятся 236 человек: у двух пациентов лабораторно подтверждено коронавирусное заболевание. Их состояние стабильно, вирус не угрожает жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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