Кальянные ХМАО временно закрыли

23 Март 2020 2020-03-23T10:47:22+03:00

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В Сургуте состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в формате видеоконференции. Власти города обсудили меры по предотвращению появления и распространения инфекции. Об итогах встречи рассказал глава Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что специалисты Роспотребнадзора предложили закрыть детские комнаты и развлекательные площадки в торговых центрах.

- Также определено точно, что в Югре не будут работать кальянные. С понедельника в ХМАО откроются четыре круглосуточных медцентра для лечения пациентов с признаками пневмонии. Штат необходимых узких специалистов будет обеспечен, - написал Вади Шувалов.

Градоначальник Сургута попросил горожан с пониманием отнестись к ограничениям: особые меры временны.

- Будьте здоровы и заботьтесь друг о друге!, - пожелал мэр Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU