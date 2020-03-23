Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги
Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в составе группы лиц по предварительному сговору».
Следствие установило, что молодой человек сбывал наркотики для быстрого обогащения жителям Нефтеюганска через тайники-закладки.
В ноябре 2019 года обвиняемый задержан. У него изъято двадцать фрагментов бумаги, содержащей в себе синтетические наркотические средства «марки», - пояснили югорские полицейские.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Наркосбытчика заключили под стражу. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU