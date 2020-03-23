Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги

23 Март 2020 2020-03-23T09:42:06+03:00

Марки, но не почтовые : нефтеюганца осудят за сбыт наркотиков

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в составе группы лиц по предварительному сговору».

Следствие установило, что молодой человек сбывал наркотики для быстрого обогащения жителям Нефтеюганска через тайники-закладки.

В ноябре 2019 года обвиняемый задержан. У него изъято двадцать фрагментов бумаги, содержащей в себе синтетические наркотические средства «марки», - пояснили югорские полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Наркосбытчика заключили под стражу. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU