2020-03-23T09:42:06+03:00
Общество

Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги

Марки, но не почтовые : нефтеюганца осудят за сбыт наркотиков
Руслан Савинов
Поделиться:
Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги. Фото: Савинов Руслан.Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета в составе группы лиц по предварительному сговору».

Следствие установило, что молодой человек сбывал наркотики для быстрого обогащения жителям Нефтеюганска через тайники-закладки.

В ноябре 2019 года обвиняемый задержан. У него изъято двадцать фрагментов бумаги, содержащей в себе синтетические наркотические средства «марки», - пояснили югорские полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Наркосбытчика заключили под стражу. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре подросток застрелил своего отца
Полиция изъяла у молодого югорчанина подозрительные клочки бумаги
Форсаж по-югорски: три автомобиля попали в аварию
Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров
В Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчины
Администрация Сургута приостанавливает прием граждан с 23 марта
В Покачах откроют приют для бездомных животных
Двум сургутянам грозит десять лет тюрьмы за кражу еды
Погода в Югре 23 марта: наступление весны затягивается
В Нижневартовске жениха зарезали на свадьбе
Службы ХМАО переведены на круглосуточный режим работы
Сургутскую мечеть закрыли до 15 апреля
Власти Лангепаса отчитались губернатору ХМАО о проделанной работе
В Югре на автозимнике под лёд провалился экскаватор
В Югре могут закрыть все детские комнаты в торговых центрах
Погода в Югре 22 марта: небольшое похолодание
Второй пациент с COVID-19 в Югре вернулся из путешествия по Европе
Мошенники «развели» сладкоежку из Югры
Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности