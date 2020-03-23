Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров
Пожарно-спасательные подразделения ХМАО за прошедшую неделю ликвидировали 26 пожаров. По данным регионального МЧС, было спасено материальных ценностей на сумму более 35 миллионов рублей.
Чаще всего пожары случались на транспорте, в жилом секторе. Четыре раза подразделения выезжали на возгорание мусора.
- От огня пострадали шесть автомобилей и 15 строений. Травмы получили два человека.
Среди основных причин возгораний - нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, пожарных 21 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП: спасены 3 человека.
Напомним единый телефон вызова пожарно-спасательной службы: 101.
ИСТОЧНИК KP.RU