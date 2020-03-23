2020-03-23T09:05:24+03:00
Общество

Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров

Минувшая неделя прошла без громких ЧП
Руслан Савинов
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Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров. Фото МЧС Югры.Югорские огнеборцы ликвидировали 26 пожаров. Фото МЧС Югры.
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Пожарно-спасательные подразделения ХМАО за прошедшую неделю ликвидировали 26 пожаров. По данным регионального МЧС, было спасено материальных ценностей на сумму более 35 миллионов рублей.

Чаще всего пожары случались на транспорте, в жилом секторе. Четыре раза подразделения выезжали на возгорание мусора.

- От огня пострадали шесть автомобилей и 15 строений. Травмы получили два человека.

Среди основных причин возгораний - нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, пожарных 21 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП: спасены 3 человека.

Напомним единый телефон вызова пожарно-спасательной службы: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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