В Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчины
Спасатели выезжали на улицу Набережная в Излучинск по тревожному сообщению: требовалось открыть входную дверь в подозрительную квартиру. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».
Известно, что внутри квартиры находится мужчина, который долгое время на звонки и стук в дверь не реагировал.
Вскоре зональный поисково-спасательный отряд Нижневартовского района прибыл к месту вызова:
- Спасатели, в присутствии полицейских при помощи специального оборудования, открыли дверь снаружи. В квартире обнаружен 57-летний мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, - пояснили представители «Центроспас-Югория».
ИСТОЧНИК KP.RU