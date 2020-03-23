2020-03-23T08:39:19+03:00
Общество

В Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчины

Труп находился внутри закрытой квартиры
Руслан Савинов
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В Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчиныВ Нижневартовском районе спасатели обнаружили тело мужчиныФото: pixabay.com
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Спасатели выезжали на улицу Набережная в Излучинск по тревожному сообщению: требовалось открыть входную дверь в подозрительную квартиру. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что внутри квартиры находится мужчина, который долгое время на звонки и стук в дверь не реагировал.

Вскоре зональный поисково-спасательный отряд Нижневартовского района прибыл к месту вызова:

- Спасатели, в присутствии полицейских при помощи специального оборудования, открыли дверь снаружи. В квартире обнаружен 57-летний мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, - пояснили представители «Центроспас-Югория».

ИСТОЧНИК KP.RU

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