Администрация Сургута приостанавливает прием граждан с 23 марта
Сроки возобновления работы пока не ясны
Администрация Сургута приостановила прием граждан
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В администрации Сургута будут приостановлены личные приемы граждан. По данным от пресс-службы учреждения, меры вступают в силу сегодня, 23 марта.
- C 23 марта личные приемы главы и его заместителей будут приостановлены на неопределенный срок в связи с введенным в Югре режимом повышенной готовности, - пояснили в администрации.
Отмечается, что при этом отдел регистрации и контроля обращений граждан и организаций продолжит свою работу.
Жителям рекомендуется подавать обращений через виртуальную приемную администрации города. Перейти в нее можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU