2020-03-23T09:11:54+03:00
Общество

Администрация Сургута приостанавливает прием граждан с 23 марта

Сроки возобновления работы пока не ясны
Руслан Савинов
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Администрация Сургута приостановила прием гражданАдминистрация Сургута приостановила прием граждан
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В администрации Сургута будут приостановлены личные приемы граждан. По данным от пресс-службы учреждения, меры вступают в силу сегодня, 23 марта.

- C 23 марта личные приемы главы и его заместителей будут приостановлены на неопределенный срок в связи с введенным в Югре режимом повышенной готовности, - пояснили в администрации.

Отмечается, что при этом отдел регистрации и контроля обращений граждан и организаций продолжит свою работу.

Жителям рекомендуется подавать обращений через виртуальную приемную администрации города. Перейти в нее можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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