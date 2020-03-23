В Покачах откроют приют для бездомных животных
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Нижневартовске рабочую встречу с главой Покачей Владимиром Степурой и председателем городской думы Натальей Борисовой.
Руководители муниципалитета доложили главе региона об итогах за 2019 год и рассказали о перспективах развития города.
- Людей интересует решение вопросов, связанных с судьбой безнадзорных животных. Есть запрос на такую работу, создана некоммерческая организация «Дай шанс», – отметила Наталья Комарова.
Владимир Степура сообщил, что благодаря инициативе одной из горожанок, совместно с местными властями был выделен участок для строительства приюта. Затем подобраны спонсоры. Потом в эту работу активно включились местные волонтеры.
- Эта деятельность получила всестороннюю поддержку со стороны жителей Покачей, - отметил Владимир Степура.
ИСТОЧНИК KP.RU