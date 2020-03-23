В Покачах откроют приют для бездомных животных

23 Март 2020 2020-03-23T09:46:11+03:00

Власти и горожане Покачей совместно создали приют для бездомных животных

Все начиналось с инициативы одной из местных жительниц

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Нижневартовске рабочую встречу с главой Покачей Владимиром Степурой и председателем городской думы Натальей Борисовой.

Руководители муниципалитета доложили главе региона об итогах за 2019 год и рассказали о перспективах развития города.

- Людей интересует решение вопросов, связанных с судьбой безнадзорных животных. Есть запрос на такую работу, создана некоммерческая организация «Дай шанс», – отметила Наталья Комарова.

Владимир Степура сообщил, что благодаря инициативе одной из горожанок, совместно с местными властями был выделен участок для строительства приюта. Затем подобраны спонсоры. Потом в эту работу активно включились местные волонтеры.

- Эта деятельность получила всестороннюю поддержку со стороны жителей Покачей, - отметил Владимир Степура.

ИСТОЧНИК KP.RU