Двум сургутянам грозит десять лет тюрьмы за кражу еды

23 Март 2020 2020-03-23T09:34:20+03:00

Сургутянам за кражу продуктов грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Савинов Руслан.

Кроме того, к наказанию могут определить и штраф

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Утром 21 марта в Ханты-Мансийске стражи порядка задержали подозреваемого в хищении алкоголя. Подобности поимки стали известны от пресс-службы Росгвардии ХМАО.

Известно, что из продуктового магазина на улице Мира поступило сообщение о хищении алкоголя.Росгвардейцы срочно выехали по адресу и выяснили, что 35–летний мужчина пытался украсть бутылку водки из магазина, спрятав под куртку.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет со штрафом. Окончательную меру наказания определит суд.

В тот же день вечером в Сургуте росгвардейцы задержали двух подозреваемых в краже продуктов в одном из ТЦ Югорского тракта.

- На месте происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что двое мужчин, 32- и 25-летний, спрятали под куртки продуктов на общую сумму более шести тысяч рублей, - пояснили в Росгвардии ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU