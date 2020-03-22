Службы ХМАО переведены на круглосуточный режим работы
Югорские службы перевели на круглосуточный режим работы. По данным правительства ХМАО, это решение регионального оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.
- Режим работы для всех – 24/7, без выходных, - по тем направлениям, которые задействованы в решении задач по предупреждению завоза и распространения новой инфекции, - сказала Наталья Комарова.
Также известно, что по поручению губернатора региона департаментом здравоохранения увеличено количество коек в медорганизациях. Кроме того, принято решение муниципальным образованиям на случай возможного распространения инфекции выделить помещения для содержания в них граждан из категории контактировавших с заболевшим, без признаков заболеваний, а также тех, кто не может уйти на домашний карантин: вахтовики, студенты, командировочные.
ИСТОЧНИК KP.RU