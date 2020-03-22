Власти Лангепаса отчитались губернатору ХМАО о проделанной работе

22 Март 2020 2020-03-22T07:54:10+03:00

Подведены итоги за 2019 год и определены задачи на будущее

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Нижневартовске рабочую встречу с главой Лангепаса Борисом Сурцевым и председателем местного парламента Андреем Ухаботовым. Подробности стали известны от пресс-службы правительства ХМАО.

Стороны обсудили итоги работы в Лангепасе за 2019 год, а также планы на будущее.

- По статистике, в Лангепасе отмечается снижение объемов жилищного строительства, ввода нового жилья, - заявила Наталья Комарова. Глава региона также спросила у руководителей муниципалитета о ходе решения вопроса двух жилых домов, застройщик которых стал банкротом. Борис Сурцев уведомил, что ввод в эксплуатацию дома в пятом микрорайоне позволил решить вопросы части дольщиков.

Говоря о втором доме, руководитель муниципалитета сказал, что его строительство было начато в девятом микрорайоне.

Также стал известно, что Лангепас одним из первых в ХМАО приступил к ликвидации аварийного жилфонда. Сейчас практически не осталось горожан, проживающих в таком жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU