Экскаватор провалился под лед на зимней дороге в ХМАО
Спасателям накануне, 21 марта, в 14:15 поступило сообщение о провале под лед экскаватора на 11 км автозимника «Ханты-Мансийск - Согом». Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС Югры.
К настоящему моменту движение на автозимнике не перекрыто. Известно, что пострадавших нет.
Напомним, что максимальная грузоподъемность ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе- пять тонн.
- При пересечении официальной ледовой переправы необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков и информационных табличек. Нужно строго соблюдать правила поведения на водоемах весной, а также не допускать детей к водоемам, - напомнили в МЧС ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU