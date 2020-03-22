22 Март 2020 2020-03-22T07:38:29+03:00

Экскаватор провалился под лед на зимней дороге в ХМАО. Фото МЧС Югры.

К счастью, обошлось без пострадавших

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Спасателям накануне, 21 марта, в 14:15 поступило сообщение о провале под лед экскаватора на 11 км автозимника «Ханты-Мансийск - Согом». Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС Югры.

К настоящему моменту движение на автозимнике не перекрыто. Известно, что пострадавших нет.

Напомним, что максимальная грузоподъемность ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе- пять тонн.

- При пересечении официальной ледовой переправы необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков и информационных табличек. Нужно строго соблюдать правила поведения на водоемах весной, а также не допускать детей к водоемам, - напомнили в МЧС ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU