22 Март 2020 2020-03-22T07:25:36+03:00

В Югре могут закрыть все детские комнаты в торговых центрах. Фото: Савинов Руслан.

Окончательное решение пока не принято

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В Сургуте со следующей недели могут закрыть все детские комнаты и иные развлекательные площадки в торговых центрах. Отметим, что подобную меру, при необходимости, могут ввести и на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа.

Данное решение сейчас рассматривают на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало-известно из официального акккаунта администрации Сургута в соцсети «Инстаграм».

- Предложение было озвучено специалистами Роспотребнадзора, губернатор региона Наталья Комарова его поддержала. Родители, что скажете?, - обратились к югорчанам представители администрации.

- Давно пора, - поддержала одна из подписчиц аккаунта.

- Лучше пересидеть, чем потом перележать, - написала еще одна пользовательница интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU