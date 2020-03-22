В Югре могут закрыть все детские комнаты в торговых центрах
В Сургуте со следующей недели могут закрыть все детские комнаты и иные развлекательные площадки в торговых центрах. Отметим, что подобную меру, при необходимости, могут ввести и на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа.
Данное решение сейчас рассматривают на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало-известно из официального акккаунта администрации Сургута в соцсети «Инстаграм».
- Предложение было озвучено специалистами Роспотребнадзора, губернатор региона Наталья Комарова его поддержала. Родители, что скажете?, - обратились к югорчанам представители администрации.
- Давно пора, - поддержала одна из подписчиц аккаунта.
- Лучше пересидеть, чем потом перележать, - написала еще одна пользовательница интернета.
ИСТОЧНИК KP.RU