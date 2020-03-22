2020-03-22T05:04:35+03:00
Общество

Погода в Югре 22 марта: небольшое похолодание

Температура днем не опустится ниже -9 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 22 марта: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 22 марта: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 22 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, образуется Ветер северный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем -4, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер северо-западный 7-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

На Руси этот день называли «Сорок Сороков». По погоде отмечали: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение сорока дней. Теплый ветер же сулил дождливое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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