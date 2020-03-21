2020-03-21T15:48:58+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» сладкоежку из Югры

Женщина захотела тортик, как на картинке
Алена Кульмухаметова
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Мошенники «развели» сладкоежку из ЮгрыМошенники «развели» сладкоежку из ЮгрыФото: pixabay.com
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С банковской карты сладкоежки пропали 13 тысяч рублей после того как она передала «кондитеру» полные реквизиты банковской карты вместе с кодом на обратной стороне. После списания денег, югорчанка отправилась в полицию.

-В дежурную часть полиции Белоярского района обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые с принадлежащей ей банковской карты сняли около 13 000 рублей, - рассказали в УМВД по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что потерпевшая увидела красивую рекламу местной кондитерской в соцсетях. Заявительница, выбрав праздничный торт для своего сына, написала в комментариях группы «Сколько стоит тортик?». Буквально через минуту девушке пришло сообщение «Вконтакте» от Елизаветы с предложением оформить заказ на десерт.

Неизвестная попросила оплатить заказ торта весом 2 кг на общую сумму 2160 рублей, скинув в сообщение запрос на оплату. Пострадавшая в запросе указала номер банковской карты, срок действия карты, а также трехзначный защитный код. Оплата заказа прошла успешна. Спустя пять минут заявительница вновь получает сообщение с просьбой сообщить все данные банковской карты, а в дальнейшем, как придет ей на мобильное устройство код, сообщить и его. Проделав все манипуляции, у югорчанки снялись деньги с карты.

Подозрения у югорчанки возникли лишь при получении четвертого по счету сообщения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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