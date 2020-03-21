21 Март 2020 2020-03-21T13:10:21+03:00

Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности. Фото с сайта правительства Югры

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Предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся арендаторами государственного имущества автономного округа, земельных участков, предлагается предоставить отсрочку на полтора года - до 10 января 2022 года - по арендным платежам, начисленным за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года с возможностью продления сроков. Такое решение принято правительством Югры накануне.

Мера касается порядка шести тысяч предпринимателей по земельным участкам и объектам недвижимости.

По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и молодёжной политики Югры Снежаны Возняк, денежную компенсацию взамен двухразового питания в период введения режима повышенной готовности получат родители обучающихся льготных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU