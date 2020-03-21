Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности
Предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся арендаторами государственного имущества автономного округа, земельных участков, предлагается предоставить отсрочку на полтора года - до 10 января 2022 года - по арендным платежам, начисленным за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года с возможностью продления сроков. Такое решение принято правительством Югры накануне.
Мера касается порядка шести тысяч предпринимателей по земельным участкам и объектам недвижимости.
По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и молодёжной политики Югры Снежаны Возняк, денежную компенсацию взамен двухразового питания в период введения режима повышенной готовности получат родители обучающихся льготных категорий.
ИСТОЧНИК KP.RU