2020-03-21T13:10:21+03:00
Общество

Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности

Им отложат налоговые платежи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности. Фото с сайта правительства ЮгрыПравительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Предприятиям малого и среднего бизнеса, являющихся арендаторами государственного имущества автономного округа, земельных участков, предлагается предоставить отсрочку на полтора года - до 10 января 2022 года - по арендным платежам, начисленным за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 года с возможностью продления сроков. Такое решение принято правительством Югры накануне.

Мера касается порядка шести тысяч предпринимателей по земельным участкам и объектам недвижимости.

По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и молодёжной политики Югры Снежаны Возняк, денежную компенсацию взамен двухразового питания в период введения режима повышенной готовности получат родители обучающихся льготных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники «развели» сладкоежку из Югры
Правительство Югры поддержит местный бизнес на время режима повышенной готовности
Власти Нижневартовска объяснили, почему полки в магазинах города бывают пустыми
Погода в Югре 21 марта: ожидается похолодание
Увлекательный квест состоится в Сургутском районе
В Сургуте прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу
В Югре действует режим повышенной готовности
Волонтеры из Нефтеюганска подготовились к встрече Дня борьбы с туберкулезом
Полицейский пес Жак нашел на даче под Нижневартовском наркосбытчика
Восемь тысяч поддельных бутылок водки и коньяка изъяли в Ханты-Мансийске
Госавтоинспекторы вместе с отцами юных югорчан проверили дороги региона
Под Нефтеюганском девочка погибла под колесами поезда
«Хотел попробовать впервые»: у жителя Советского района изъяли 3 грамма наркотиков
Временно изменилась работа спортивных объектов Югры
У чиновников администрации Сургута проверяют температуру
У жителя Нетфеюганского района вероломно украли курицу и кролика
Проведение XII международного IT-форума в Югре перенесено
Дома сургутян оснастят двумя тысячами умных счетчиков электроэнергии
Грант губернатора Югры получат 80 югорских НКО
Югорчанин покурил в самолете и получил штраф
В Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность ледовых переправ
Красноярца осудили за сбыт крупной партии наркотиков в Югре