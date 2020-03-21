2020-03-21T09:56:41+03:00
Общество

Власти Нижневартовска объяснили, почему полки в магазинах города бывают пустыми

Спрос на определенную группу товаров неожиданно вырос
Алена Кульмухаметова
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Власти Нижневартовска объяснили, почему полки в магазинах города бывают пустыми. Фото с сайта администрации города НижневартовскВласти Нижневартовска объяснили, почему полки в магазинах города бывают пустыми. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жители Нижневартовска жалуются на опустевшие полки магазинов. Люди находятся в поисках круп, тушенки, сахара и туалетной бумаги.

Власти города объяснили, с чем это связано. Было подмечено, что чаще всего опустевшие полки можно увидеть в небольших магазинах, мини-маркетах. Все дело в том, что в обычные дни руководители магазинов заказывают столько товара, сколько должно хватить до прибытия следующей машины с продовольствием. Спрос на определенную группу товаров, например, гречку и макароны - неожиданно вырос. В мини-маркетах не было такого количества товаров, чтобы обеспечить увеличившийся спрос. Чего не скажешь о гипермаркетах, где имеется большой запас продовольствия, просто не всегда вовремя заполняют полки.

- В любом случае, друзья, учитывая спрос на продовольствие, торговые сети увеличивают объем товаров, поставляемых в город. Они уже изменили логистику, задействован дополнительный транспорт, - заявили в администрации Нижневартовска.

Так что перебоев с поставкой продуктов вартовчанам можно не бояться, поэтому не стоит сметать с полок макароны, тушенку и спички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Нижневартовска объяснили, почему полки в магазинах города бывают пустыми
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