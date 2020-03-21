2020-03-21T07:41:47+03:00
Общество

Погода в Югре 21 марта: ожидается похолодание

К вечеру усилится ветер и станет прохладнее
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 21 марта: ожидается похолоданиеПогода в Югре 21 марта: ожидается похолоданиеФото: Алена Кульмухаметова
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В субботу 21 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, по востоку умеренные осадки снег, мокрый снег, гололедные явления, метель. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -4 градусов, местами -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -4 градусов.

В Сургуте облачно, возможен снег. Ветер северный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой снегопад. Ветер северо-восточный, северный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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