Погода в Югре 21 марта: ожидается похолодание

21 Март 2020 2020-03-21T07:41:47+03:00

К вечеру усилится ветер и станет прохладнее

Изменить размер текста: A A

В субботу 21 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие, по востоку умеренные осадки снег, мокрый снег, гололедные явления, метель. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -4 градусов, местами -9, -14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -4 градусов.

В Сургуте облачно, возможен снег. Ветер северный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой снегопад. Ветер северо-восточный, северный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU